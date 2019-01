Anderlecht: Altijd prijs met een Nederlander op de bank

Hans Croon (1975-1976)

In het rijtje Nederlandse trainers die een Europese beker veroverden, vaak de naam die wordt vergeten. Maar Hans Croon flikte het met Anderlecht wel degelijk. In het enige seizoen dat hij het voor het zeggen had bij de topclub uit Brussel pakte hij behalve de beker van België ook de Europa Cup II. Onder zijn leiding won Anderlecht de finale van West Ham (4-2) dankzij goals van Rob Rensenbrink (2x) en François van der Elst (2x). De markante Croon, die zich na zijn trainersloopbaan aansloot bij de Bhagwanbeweging, kwam in 1985 om het leven bij een auto-ongeluk. Hij werd 48 jaar.

Arie Haan (jan 1986-1987 en 1997-1998)

Haan was één van de spelers die onder Croon de Europa Cup II won met Anderlecht. De voormalige Ajacied voetbalde zes jaar voor paars-wit en had zijn ex-club later in twee periodes onder zijn hoede als trainer. Vanaf januari 1986, toen hij de opvolger werd van Paul van Himst, gebeurde dat voor het eerst. Het leverde de club in anderhalf seizoen twee landstitels op. In zijn tweede periode – eind 1997 tot september 1998 – bleef hij zonder prijzen.

Aad de Mos (1989-1992)

Ook Aad de Mos loodste Anderlecht naar de finale van de Europa Cup II, de beker die hij eerder met KV Mechelen (1988) had veroverd ten koste van Ajax. Het Sampdoria van sterspeler Gianluca Vialli stond in de eindstrijd van 1990 een herhaling van dat succes in de weg. De Mos, die in Brussel opzien baarde door rond te rijden in een auto met het nummerbord AAD 300, werd wel een keer landskampioen (1991).

Jan Boskamp (1993-1997)

Net als Haan werd ook Jan Boskamp als speler en trainer kampioen van België. De Rotterdammer, tegenwoordig vooral bekend als tafelgast bij Veronica Inside, kon aardig ballen. Niet voor niets werd Boskamp in 1975 de eerste buitenlandse winnaar van de Gouden Schoen in België, nadat hij RWDM aan de landstitel had geholpen. Als trainer keerde hij terug aan de top, toen hij in januari 1993 bij Anderlecht de opvolger van de ontslagen Luka Peruzovic werd. Onder zijn leiding werd de club drie keer op rij kampioen. Ook won Boskamp in Brussel de beker en de Super Cup.

John van den Brom (2012-2014)

Voor John van den Brom was het in zijn eerste seizoen meteen prijs bij Anderlecht. Hij won meteen de Super Cup en na een zinderende finale van de play-offs, waarin concurrent Zulte Waregem op de laatste speeldag maar net op afstand werd gehouden (1-1), volgde ook de landstitel. In Brussel kon de Nederlander met zijn informele aanpak aanvankelijk niet stuk. Maar het krediet van Van den Brom was snel op. Een snelle uitschakeling in de Champions League en een flinke achterstand in de competitie leidden in maart 2014 tot zijn ontslag.