Anderlecht begint competitie met ruime zege dankzij hattrick Santini

Twee wonderscho­ne goals bij Benfica-Juventus in Champions Cup

21:26 Benfica en Juventus zijn in de Champions Cup niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. De Italiaanse kampioen nam daarna de strafschoppen beter. Voormalig ADO-speler Tyronne Ebuehi viel in de 67ste minuut in.