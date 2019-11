Anderlecht boekt derde zege onder Vercauteren

Real Sociedad pakt koppositie in Spanje na gelijkspel

23:10 Real Sociedad is in ieder geval voor een dag koploper in de Spaanse competitie. De club uit San Sebastián moest in eigen huis wel genoegen nemen met een gelijkspel (1-1) tegen hekkensluiter Leganés, waar de nieuwe trainer Javier Aguirre meteen een bescheiden succesje boekte.