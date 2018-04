Anderlecht gaat ook in Genk onderuit

Fiorentina met tien man onderuit bij Sassuolo

20:14 Fiorentina raakt achterop in de strijd om Europees voetbal in de Serie A. De ploeg uit Florence incasseerde bij Sassuolo de tweede nederlaag op rij: 1-0. Vorige week had de paarse brigade van trainer Stefano Pioli al verloren van Lazio (3-4).