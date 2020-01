Anderlecht speelt zondag met naam Rensenbrink op het shirt

Rensenbrink overleed vrijdagavond op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een spierziekte. De Nederlander speelde in België voor Club Brugge (1969-71) en Anderlecht (1971-80). Bij paars-wit groeide Rensenbrink uit tot een icoon. Met de Brusselaars veroverde hij twee landstitels (1972, 1974) en vier bekers (1972, 1973, 1975, 1976). Tweemaal mocht hij de Europacup 2 in de lucht steken. In de finale van 1976 tegen West Ham (4-2) en die van 1978 tegen Austria Wenen (4-0) scoorde de aanvaller telkens twee keer.



Ook individueel viel Rensenbrink in België in de prijzen. In 1973 werd hij topschutter, drie jaar later mocht hij de Gouden Schoen in ontvangst nemen. ,,De mooiste linkspoot die Anderlecht ooit gekend heeft”, aldus Vincent Kompany. Vandaag opent Anderlecht een rouwregister in de Fanshop voor ‘de slangenmens’.