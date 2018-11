Anderlecht straft verdediger na steun voor hooligans AEK Athene

De international van Bosnië-Herzegovina ontbreekt in de selectie voor het Europese duel met Spartak Trnava, officieel vanwege een blessure. Volgens Belgische media wil Anderlecht hem het liefst zo snel mogelijk weer kwijt, als het kan al in de winterstop. Vranjes kwam afgelopen zomer over van AEK Athene. Hij publiceerde dinsdag een foto van het moment waarop een molotovcocktail ontploft vlakbij het vak met supporters van Ajax. ,,Welcome to hell!!!”, zette hij erbij.