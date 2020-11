Andorra zet vedette uit nationale voetbalteam om coronacommentaar

De 40-jarige Lima maakte afgelopen zomer, toen het nationale team na een lockdown de trainingen hervatte, opmerkingen over het gebrek aan coronatests in de ploeg. ,,We trainden 10 tot 15 dagen zonder tests en daar zei ik wat van. Ik heb niets verkeerds gezegd over de bond of over een persoon, alleen dat de coronaprotocollen niet goed zijn nageleefd", zegt de speler van Inter Club d’Escaldes uit Andorra tegen de BBC.