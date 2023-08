André Onana van grote afstand te kijk gezet bij oefenzege Manchester United, Calvin Bassey matchwinner voor Fulham

Met videoAndré Onana werd vanmiddag tijdens de oefenwedstrijd tussen Manchester United en RC Lens verschalkt op een manier waarop je dat als keeper liever niet hebt. De 27-jarige sluitpost uit Kameroen moest bij zijn debuut op Old Trafford vissen na een Frans schot vanaf de middenlijn. United won de wedstrijd wel met 3-1.

Op Old Trafford werd vlak voor de wedstrijd de Deense spits Rasmus Højlund gepresenteerd. De 20-jarige aanvaller komt voor zo’n 70 tot 75 miljoen euro over van Atalanta. Dat bedrag zou door bonussen nog op kunnen lopen naar 85 miljoen euro. Met de komst van Højlund heeft Erik ten Hag eindelijk zijn gewenste spits binnen.



Met de nieuwe aanwinst op de tribune begon United matig aan het duel. Na 23 minuten spelen belandde een slechte breedtepass van Diogo Dalot voor de voeten van RC-Lens aanvaller Florian Sotoca. De Fransman aarzelde geen moment en schoot de bal vanuit de middencirkel over Onana, die ver voor zijn doel stond. De Kameroener sprintte nog wel terug, maar kon de tegentreffer niet voorkomen. Onana belandde zelf ook hard in het net.

Na rust draaide Manchester United de wedstrijd om. De gelijkmaker kwam op naam van Marcus Rashford, die een steekpass van Antony afrondde. Even later schoot de Braziliaan zelf de ploeg van Erik ten Hag op voorsprong. Casemiro maakte met zijn hoofd de derde treffer voor United.

Donny van de Beek zat wel bij de wedstrijdselectie, maar bleef de hele wedstrijd op de bank. Tyrell Malacia ontbrak in de selectie van Ten Hag. De linksback is op de weg terug van een blessure.

Manchester United speelt zondag nog de laatste wedstrijd van de voorbereiding. In het Aviva Stadium in Dublin speelt de ploeg van Ten Hag dan tegen Athletic Bilbao. Manchester United begint op maandag 14 augustus aan het nieuwe seizoen in de Premier League met de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Calvin Bassey matchwinner voor Fulham

Calvin Bassey staat er voorlopig goed op bij Fulham. De Nigeriaanse verdediger, niet geslaagd bij Ajax, maakte het winnende doelpunt op Craven Cottage in Londen in een oefenduel met Hoffenheim. Bassey kopte in de 73ste minuut hard raak: 2-1.

De 23-jarige Bassey verliet Ajax anderhalve week geleden voor Fulham. Hij speelde slechts een jaar voor de club uit Amsterdam, die hem voor 23 miljoen overnam van Rangers FC. Fulham had 22,5 miljoen euro over voor de international van Nigeria. In totaal speelde Bassey 39 officiële wedstrijden voor Ajax. Hij scoorde daarin één keer.

