Antonio Conte wil voetbalverbod voor persoon die banaan naar Richarlison wierp: ‘Dit is gênant’

,,Richy speelde met het nationale team, maakte een doelpunt en wat er toen gebeurde is ongelooflijk", zei Conte. ,,Om in 2022 getuige te zijn van zo'n situatie, dat is voor iedereen gênant. Ik hoop dat de dader voor de rest van zijn leven uit het voetbal geweerd kan worden. Het is een erg teleurstellende situatie om iets over te moeten zeggen.”