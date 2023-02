Antony bezorgt Erik ten Hag knappe zege op FC Barcelona: ‘Wie van deze club wint kan van iedereen winnen’

Met twee armen in de lucht gestoken begroette coach Erik ten Hag het laatste fluitsignaal op Old Trafford. Het publiek, door het dolle heen, vierde de zege op Barcelona met hem mee. Na de remise in Camp Nou (2-2) moest Manchester United tot het uiterste gaan om de achtste finale van de Europa League te bereiken. Dankzij gouden wissels van de Nederlander haalde het team het meest aansprekende resultaat onder zijn leiding.

Reactie Erik ten Hag

,,Het was voor ons een fantastische avond”, aldus de oud-trainer van onder meer Ajax. ,,We winnen van FC Barcelona en dat geeft heel veel extra zelfvertrouwen. Wie van deze club wint kan misschien wel van iedereen winnen. Vanavond is opnieuw gebleken dat we echte persoonlijkheden in onze groep hebben. Maar iedereen heeft het geweldig gedaan, van basisspelers tot invallers. Dat is ook onze kracht. Iedereen gaat er voor.”

Geen knetterharde muziek uit de speakers, maar grime en hiphop van lokale artiesten als Aitch op een bescheiden geluidsniveau. Old Trafford liet supporters in het immense stadion vooraf zelf de sfeer bepalen. De Stretford End zong eregast Robin van Persie toe, terwijl de meegereisde fans uit Catalonië, bijeengepakt in een hoek, al zwaaiend met sjaals boven het geluid probeerden uit te komen. Voetbalcultuur droop van de tribunes.

Volledig scherm Robin van Persie was ook aanwezig op Old Trafford. © ANP / EPA

Manchester United liet zich inspireren door de sfeer. Fel en scherp nam het elftal meteen het heft in handen. Wout Weghorst speelde net als in Camp Nou op ‘10', achter spits Marcus Rashford. Niet om verfijnde steekballen te geven, maar om druk te zetten en middenvelders Frenkie de Jong en Franck Kessié voor de voeten te lopen. Zijn beulswerk loonde, getuige de moeite van Barcelona in de opbouw.

Net toen het vertrouwen in een goed resultaat begon te groeien, wees arbiter Clément Turpin naar de stip. Bruno Fernandes trok in het strafschopgebied aan de arm van Alejandro Balde. Uiterst licht maar voldoende voor de VAR het besluit niet terug te draaien. Vanaf elf meter schoot Robert Lewandowski vervolgens raak, al kreeg keeper David de Gea nog een hand tegen de inzet (1-0).

De Franse scheidsrechter, warrig fluitend, meldde zich enkele minuten later langs de zijlijn bij Ten Hag die een twijfelachtige beslissing tegen Manchester United beklaagde. ,,What are you doing?”, beet de Haaksberger hem toe. Na de tegenslag verdween de dominantie van de Red Devils. Barcelona, waarbij De Jong een steeds prominentere rol innam, vond zijn draai. De koploper van de Primera Divisíon ging op jacht naar de genadeklap.

Volledig scherm © AFP

Na een fout van De Gea, die de bal zomaar inleverde bij Sergi Roberto, viel die kort voor rust bijna. Manchester United leefde nog, maar moest iets verzinnen om uitzicht te houden op de achtste finale van de Europa League. De frisheid en het tactische vernuft waarmee de ploeg een week eerder Barcelona verraste, stagneerde na de strafschop. Ten Hag was aan zet. Toen Antony zich met een looptrainer op het veld meldde, kwam die aan het licht.

Weghorst, na een positief begin een valse noot, bleef in de kleedkamer achter. De komst van Antony bracht direct het gewenste effect. Fernandes, die de positie van Weghorst overnam, bracht met een voetbeweging Fred in stelling, waarna de Braziliaan doelman Marc-André ter Stegen passeerde (1-1). Antony, die aan de rechterflank Balde het leven zuur maakte, scoorde een minuut later bijna na een uitbraak.

Opstootjes, overtredingen en soms fenomenaal voetbal maakten de wedstrijd tot een ware topper. De Jong, die alleen met fysiek geweld afgestopt kon worden, lepelde met veel gevoel een bal op het hoofd van Jules Koundé. Met een geweldige reflex duwde de Spanjaard zijn inzet over de lat. Ten Hag wachtte amper om zijn volgende wissels door te voeren onder wie het talent Alejandro Garnacho.

De Spaans-Argentijnse tiener leverde onmiddellijk. Zijn geblokte schot kwam voor de voeten van Antony terecht die ziedend hard de verre hoek vond (2-1). Coach Xavi Hernández, die als voetballer met zijn intelligentie iedereen de baas was, moest zijn meerdere erkennen in Ten Hag. Zelfs diens woordenwisseling met scheidsrechter Turpin mist zijn uitwerking niet. Na de pauze kreeg Manchester United vaker het voordeel van de twijfel.

De uitschakeling van Barcelona, op het tandvlees over de lijn gesleept, kreeg daarmee de handtekening van Ten Hag. Manchester United mag voorzichtig weer als een topclub worden betiteld.

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

