Antony tekent tot 2027 bij Manchester United: ‘Spelen onder Erik ten Hag bij Ajax was perfect voor me’

,,Dit is een ongelooflijk moment", zegt Antony op de website van Manchester United. De Braziliaan werd door Ajax voor 95 miljoen euro verkocht, een bedrag dat nog kan oplopen voor 100 miljoen euro. ,,Ik ben iedereen dankbaar die in mij heeft geloofd, vooral mijn familie, coaches en teamgenoten. Zonder hen was ik nooit hier, bij een van de meest iconische clubs ter wereld, gekomen.”

Antony is bovendien blij weer onder Ten Hag te kunnen spelen, iets wat hij uiteraard bij Ajax ook al deed: ,,Spelen onder Ten Hag bij Ajax was perfect voor mij en mijn ontwikkeling. Zijn stijl van voetballen en coachen haalt het beste in mij naar boven en ik ben heel enthousiast over wat hij me vertelde over zijn ambities en plannen in Manchester.”

De Braziliaan spreekt ook nog een dankwoord uit aan het adres van Ajax: ,,Mijn tijd bij Ajax was fantastisch en ik zal altijd dankbaar blijven voor het vertrouwen dat ze in me gehad hebben. Nu ben ik klaar voor de volgende uitdaging en ik kan niet wachten om Manchester United successen te brengen.”

John Murtough, verantwoordelijk voor de voetbalzaken op Old Trafford, is verheugd met de komst van Antony. ,,Antony is een van de meest opwindende jonge talenten in het Europese voetbal en heeft precies het juiste profiel voor het aanvallende en dynamische spel dat Ten Hag aan het opbouwen is. We zijn vooral onder de indruk van zijn verlangen om naar Manchester United te gaan en deel uit te maken van dit langetermijnproject.”