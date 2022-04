Antwerp-fans nemen opblaaspenis mee naar uitduel en zingen liedjes over Marc Overmars

Ene na andere sponsor haakt af bij Antwerp na aanstel­ling Marc Overmars: ‘We voelen ons gepakt’

De aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur kost voetbalclub Antwerp ten minste vier sponsors. Onder meer Select Group, premium-sponsor Federale Verzekering, Descroes, Sport Nutrition en VINCI Energies, dat normaal te zien is op reclameborden en gasten ontvangt in het stadion, zetten tijdelijk of permanent de samenwerking stop. De club, die momenteel in gesprek is met haar sponsors, gaf toe een cruciale fout te hebben gemaakt in de aankondiging.

25 maart