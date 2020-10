Argentijnse back Zabaleta (35) zet punt achter loopbaan

Zabaleta werd vooral bekend van zijn periode bij Manchester City, waar hij van 2008 tot 2017 speelde. Hij groeide uit met zijn harde tackles en rushes over de rechterflank uit tot een clubicoon. Zabaleta speelde 333 wedstrijden voor de Citizens, waarmee hij twee keer kampioen werd in de Premier League.



In 2017 vertrok hij naar West Ham United. Voor de club uit Londen speelde hij nog 80 wedstrijden. De eerste club van de verdediger in Europa was Espanyol (2005-2008). Zabaleta speelde 58 interlands voor Argentinië, waarmee hij in 2014 de WK-finale verloor.