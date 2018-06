Arias' Colombia verliest van Japan na vroege rode kaart

Einde tweede helft!

Gele kaart Eiji Kawashima

Gele kaart James Rodríguez

Yuya Osako wordt vervangen door Shinji Okazaki. De Japanners wisselen de wedstrijd vakkundig dood. Colombia lijkt de klus tegen Senegal en Polen te moeten gaan klaren.

Gaku Shibasaki wordt vervangen door Hotaru Yamaguchi

Oei! James met een grote kans maar hij schiet iets te gehaast, en zijn schot wordt bovendien aangeraakt. Over. Colombia zet aan voor een slotoffensief.

Volledig scherm © reuters GOAL! 1-2 Japan! Doelpunt Yuya Osako

Daar is de terechte voorsprong voor Japan. Osako torent boven iedereen uit en knikt binnen uit de corner. Nu is het woord weer aan de tien man van Colombia.

José Izquierdo wordt vervangen door Carlos Bacca

Shinji Kagawa wordt vervangen door Keisuke Honda. En opnieuw komt een bekend gezicht binnen de lijnen. Keisuke Honda, die ooit twee seizoenen furore maakte in Venlo, begint aan zijn WK. Honda speelt tegenwoordig bij Pachuca in Mexico.

Nog steeds is het Japan dat de klok slaat. Colombia loert op een snelle uitbraak.

Gele kaart Wílmar Barrios

Een schot voorlangs van Haraguchi. De Colombianen houden stand, maar defensief ziet het er niet overtuigend uit.

Volledig scherm © ap Juan Fernando Quintero wordt vervangen door James Rodríguez. Daar is de sterspeler van de Colombianen; de man die het vorige WK kleur gaf.

Ospina wederom met de save, ditmaal na een poging van Inui. De Japanners trekken het net strakker rond het Colombiaanse blok.

Opnieuw nonchalance bij Davinson Sánchez, die Osako bij hem weg laat draaien. De Japanse spits probeert het met een schot in de korte hoek, maar Ospina brengt redding.

Colombia is - gezien de vroege rode kaart - wel tevreden met de huidige stand en laat de bal aan Japan. De Aziaten ontberen voorlopig de creativiteit om door de Colombiaanse muur heen te dringen. Nog geen kansen na de rust.

Tweede helft begonnen

Volledig scherm © afp Einde eerste helft

GOAL! 1-1 Colombia! Doelpunt Juan Fernando Quintero

Dar is de verdiende gelijkmaker als Juan Fernando Quintero de bal onder de muur doorschiet uit een wéér een vrije trap. Doelman Eiji Kawashima van Japan krijgt pas achter de doellijn een hand achter de bal. Het is alweer het 21ste doelpunt (34 WK-goals tot nu toe) uit een standaardsistuatie. Het is het bovendien het vierde doelpunt uit een vrije trap, nu al één meer dan het hele WK van 2014.

Even terug naar het rode van Carlos Sánchez. Het is de op een na snelste rode kaart in de geschiedenis van het WK. Hij moest in de wedstrijd tegen Japan al na drie minuten en vijftien seconden van het veld omdat hij hands had gemaakt in het strafschopgebied. De snelste rode kaart op de mondiale eindronde staat sinds 13 juni 1986 op naam van José Batista uit Uruguay. Hij moest in het duel met Schotland al na 55 seconden van het veld.

Volledig scherm © reuters Weer oogt oud-Ajacied Davinson Sánchez nonchalent. Nu biedt hij Yuya Osako een schietkans, maar die laat het buitenkansje lopen met een losse flodder.

Juan Cuadrado wordt vervangen door Wílmar Barrios, die na de rode kaart voor Carlos Sánchez voor meer balans moet zorgen.

Het hoge tempo meteen na de benutte pingel van Kagawa was door Colombia niet vol te houden. De ploeg van de Argentijnse bondscoach José Pékerman heeft de teugels laten vieren en Japan de controle weer terug.

Volledig scherm © afp Wat een heerlijke wedstrijd: het duel golft heen en weer. De tien van Colombia maken het Japan erg moeilijk met een hoog tempo en hoge balcirculatie. Het is nog lang niet gespeeld hier in de Mordovia Arena.

Wat een kans voor Japan om de marge tegen de tien van Colombia te verdubbelen, maar Takashi Inui schiet zeer zwak in. De bal hobbelt naast het doel van doelman David Ospina.

Eerste kansje voor Colombia, maar Radamel Falcao kan de bal geen richting meegeven.

GOAL! 0-1 Japan! Shinji Kagawa benut strafschop.

Japan leidt na een tumultueuze beginfase in Saransk. Dat belooft wat! Colombia moet in elk geval komen, en betekent dat ook een snelle entree van de lichtgeblesseerde James Rodríguez?

Volledig scherm © ap Wat een start in Saransk! Carlos Sánchez krijgt rood na hands en Japan krijgt een strafschop!

Volledig scherm © AD Aftrap eerste helft! Na eern kleine vertraging - Radamel Falcao wees arbiter Skomina erop dat beide landen op de verkeerde helft stonden - zijn we begonen in Saransk.

Colombia begint zonder James Rodríguez. De spelmaker van Bayern München kampte de afgelopen dagen met een kuitblessure en start op de bank. Bondscoach José Pekerman wil nog geen risico met hem nemen. Rodríguez was bij het vorige WK in Brazilië topscorer met zes doelpunten in vijf duels. Mede door zijn trefzekere inbreng haalde Colombia de kwartfinales.



Radamel Falcao verschijnt wel aan de aftrap. De spits debuteert op het WK. Vier jaar geleden ontbrak hij in Brazilië wegens een zware knieblessure. Santiago Arias (PSV) en Davinson Sánchez (ex-Ajax) starten ook voor Colombia.



Bij Japan heeft Maya Yoshida een basisplaats. De verdediger van Southampton speelde in het verleden voor VVV-Venlo. Keisuke Honda (ex-VVV) begint op de bank.

Volledig scherm James Rodríguez. © reuters

Lees hier onze uitgebreide voorbeschouwing op Colombia - Japan.

Opstellingen

Colombia: Ospina; Arias, Murillo, Sánchez, Mojica; Cuadrado, Sánchez, Quintero, Lerma; Izquierdo, Falcao.

Japan: Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Haraguchi, Hasebe, Kagawa, Shibasaki; Inui, Osako.

Colombia - Japan kent vandaag een aardig Nederlands tintje. Niet alleen door de aanwezigheid van PSV'er Santiago Arias bij Colombia, maar ook door Danny Makkelie die vandaag hoofd-VAR is. Hij krijgt assistentie van Bastian Dankert en Sander van Roekel.