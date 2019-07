Arjan Swinkels na besluit Belgische bond: ‘Het is hier groot feest nu’

Groot feest bij KV Mechelen in Garderen, waar de ploeg zijn tenten heeft opgeslagen voor een trainingskamp. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) maakte woensdagmiddag bekend dat KV Mechelen en Waasland Beveren toch niet degraderen naar de Proximus League, het tweede niveau in België. De twee Belgische ploegen werden door de Belgische voetbalbond teruggezet naar aanleiding van een groot matchfixingschandaal.

Het draait om een fraudezaak die anderhalf jaar geleden speelde, in de slotfase van het seizoen. Vier bestuurders van KVM uit die tijd werden veroordeeld voor competitievervalsing. Mechelen en Waasland Beveren zouden hun onderlinge wedstrijd op 11 maart hebben verkocht. Bij KV Mechelen stonden in het afgelopen seizoen doelman Michael Verrips en verdedigers Arjan Swinkels en Lucas Bijker onder contract. De club promoveerde naar de Jupiler Pro League en won de beker. Beerschot Wilrijk en Lokeren zouden in eerste instantie de plaats innemen van Mechelen en Waasland Beveren. Zij komen nu alsnog uit in de Proximus League.

Verheugd

Arjan Swinkels reageerde verheugd op het nieuws. ,,Wij hebben het ook net pas vernomen. Het is hier groot feest nu, dat snap je wel.” De Goirlenaar is met KV Mechelen op trainingskamp op de Veluwe en speelt daar vrijdag een oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk. ,,Ik was deze zomer de eerste speler die mijn aflopende contract heeft verlengd bij de club, ondanks de onzekerheid. Nu kunnen we echt met de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen, omdat we weten waar we aan toe zijn. En het is fijn dat een mooi seizoen niet te niet wordt gedaan door iets waar wij niks aan konden doen. Alle zaken waarover die arbitragezaak ging, hebben zich afgespeeld voordat ik bij de club kwam.”

Europees?