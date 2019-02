Arjen Robben tast in het duister bij hardnekkige blessure

De 35-jarige Robben speelde op 27 november voor het laatst voor Bayern München. Hij scoorde tweemaal in het gewonnen duel met Benfica (5-1) in de Champions League. Robben klaagde eerst over een dijbeenblessure. Later leek een zenuw in een heup klachten te veroorzaken. ,,Het probleem is dat we nog steeds niet precies weten wat er aan de hand is. Het is echt lastig", stelt Robben.



De Nederlander mist dinsdag hoogstwaarschijnlijk het eerste duel met Liverpool in de achtste finales van de Champions League. Hij hoopt op 13 maart wel weer in actie te komen tijdens de return met de Engelse titelkandidaat. ,,Ik heb allerlei plannen in mijn hoofd. Dat is het probleem ook niet. Maar alles moet wel een beetje meewerken", aldus de aanvaller die Bayern München aan het einde van het seizoen verlaat.