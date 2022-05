Arnaut Danjuma, de man van 75 miljoen euro: is hij op tijd fit om 'Danjumagic' te tonen tegen Liverpool?

Het is alleen nog onduidelijk of Danjuma dinsdagavond mee kan doen als Villarreal het in het eigen Estadio de la Céramica opneemt in de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Liverpool. De international van het Nederlands elftal zou last hebben van zijn voet, zo vertelde Villarreal-trainer Unay Emery maandag op de persconferentie.