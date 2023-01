Arnaut Danjuma speelt wéér belangrijke rol in bekerzege Villarreal, ook Justin Kluivert scoort

Net als de vorige wedstrijd had Villarreal weer alle moeite in de beker. Eind december kroonde Danjuma zich diep in de verlenging tot matchwinner door een goal met de hak en ook nu kwam Villarreal voor rust weer op achterstand. Na rust zette Alex Baena zijn ploeg op gelijke hoogte en uiteindelijk was het wederom Danjuma die voor de voorsprong zorgde. Later zou de nummer zeven van La Liga nog uitlopen tot 5-1.