Arnaut Danjuma sprak met Steven Bergwijn over Tottenham Hotspur: ‘Hoefde niet lang na te denken’

Arnaut Danjuma vervolgt zijn carrière in de Premier League. De zesvoudig Oranje-international gaat aan de slag bij Tottenham Hotspur, maakte de Londense club vandaag bekend. Ook PSV, Ajax en Everton waren in de markt voor de aanvaller, die door de Spurs voor een half jaar wordt gehuurd van Villarreal.

Bij Everton zou de 25-jarige Danjuma zelfs al een medische keuring hebben ondergaan. Na de nederlaag tegen West Ham United volgde echter het ontslag van coach Frank Lampard. Tottenham Hotspur sloeg vervolgens met succes alsnog toe. ,,Ik ben heel blij om hier te zijn. Deze kans is heel belangrijk voor me", zei de 25-jarige aanvaller in een eerste reactie.

,,Om eerlijk te zijn: toen Tottenham Hotspur zich meldde, hoefde ik niet lang na te denken. Dit is een enorme club met een briljante coach (Antonio Conte, red.) en de faciliteiten hier zijn ongelooflijk. Ik ben dan ook enorm gelukkig om hier te zijn en ik hoop dat ik snel mijn kwaliteiten kan laten zien. Ik hoop de fans enthousiast te maken”, aldus Danjuma, die eind 2015 bij Jong PSV zijn debuut in het betaald voetbal maakte.

Een seizoen later brak hij door bij NEC, waarna Club Brugge hem inlijfde. Via AFC Bournemouth belandde de geboren Nigeriaan bij Villarreal. Met de Spaanse club schopte hij het vorig seizoen tot de halve finales van de Champions League, waarin Liverpool over twee duels te sterk was. Dit seizoen kwam Danjuma bij Villarreal tot tien wedstrijden in La Liga, waarin hij twee keer scoorde. Zijn contract loopt nog tot het einde van het seizoen.

Tottenham Hotspur staat momenteel vijfde in de Premier League, waar een plek bij de beste vier nodig is voor plaatsing voor de Champions League. Danjuma kan niet wachten om weer aan de slag te gaan in de Engelse competitie: ,,Het behoeft geen discussie: de Premier League is de beste competitie ter wereld en ik ben blij hier op zo'n hoog niveau te mogen spelen bij zo'n grote club. Als ik terugkijk op mijn carrière denk ik dat ik me snel aanpas aan mijn clubs. Zeker hier in Engeland is het alsof ik thuis kom. Ik spreek de taal en ben de cultuur gewend dus ik denk dat ik weinig tijd nodig zal hebben.”

Danjuma sprak ook met Steven Bergwijn, voormalig speler van Tottenham Hotspur: ,,De reacties waren heel positief en dat was voor mij goed om te horen. Daardoor wilde ik alleen nog maar sneller beginnen hier.”

