Arnaut Danjuma staat altijd weer op, ook bij AFC Bournemouth: ‘Alles in mijn leven is een uitdaging’

Als Arnaut Danjuma Groeneveld scoort, en dat doet hij dit seizoen vaak, vormt hij met zijn armen steevast een slang. Dat zit zo: hij groeide op in Oss, waar hij veel op straat voetbalde. Vijf tegen vijf, boezemvriend Tresor Shema uit Uden, was er altijd bij. Danjuma lacht. ,,Tresor is een heel dun ventje, maar dribbelde altijd overal tussendoor en scoorde superveel. We noemden hem daarom de slang. Mijn juichgebaar is een ode aan hem.”