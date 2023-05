Arsenal blijft in titelstrijd na zege op Chelsea, eerste doelpunt Noni Madueke

Arsenal heeft zich dinsdagavond hersteld van de kostbare nederlaag in de titelstrijd op bezoek bij Manchester City (4-1). De ploeg van Mikel Arteta stond al voor rust op een 3-0 voorsprong en had weinig te duchten van Chelsea, dat na rust via voormalig PSV’er Noni Madueke nog wel een eretreffer maakte.

Bij Arsenal had men zes dagen om zich te herpakken na de nederlaag bij Manchester City van vorige week. Dat duel werd gezien als beslissend in de titelstrijd in de Premier League. Arsenal werd van het kastje naar de muur gespeeld en mocht met een 4-1 nederlaag nog in de handen knijpen. Om (qua verliespunten) nog enigszins het spoor van Manchester City te blijven, moest de ploeg van Mikel Arteta zich vanavond dan ook herstellen van de nederlaag.

Eerste goal Madueke

Dat gebeurde, dankzij 34 wervelende minuten. Via Martin Ødegaard kwamen de Gunners na achttien minuten op voorsprong, die dertien minuten later door de Noorse spelmaker werd verdubbeld. Gabriel Jesus maakte er na iets meer dan een half uur 3-0 van. Voor Chelsea viel er, zoals wel vaker dit seizoen, geen eer meer te behalen. Wel was er voor Madueke nog een persoonlijk hoogtepunt. De voormalig PSV’er maakte zijn eerste doelpunt in Londense dienst.

Hakim Ziyech viel elf minuten voor tijd nog voor Madueke in, maar kon Chelsea niet meer aan een comeback helpen. Arsenal staat dankzij de zege weer aan kop in de Premier League, al heeft Manchester City vijf verliespunten minder en twee duels minder gespeeld. Chelsea bivakkeert inmiddels op de twaalfde (!) plek in de Premier League.

