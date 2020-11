Arsenal blijft tweede na gelijkspel tegen titelverdediger Chelsea, assist Miedema

Arsenal kwam in de 86ste minuut op voorsprong via Engels international Beth Mead, na een mooie actie en assist van Miedema vanaf links. Het team van de Australische coach Joe Montemurro kon de overwinning echter niet over de streep trekken. In de 90ste minuut kreeg Arsenal nog op ongelukkige wijze de 1-1 tegen, nadat verdedigster Charlotte Wubben-Moy een voorzet van de Deense spits Pernille Harder onderweg aanraakte.



Arsenal staat tweede met 16 punten na zeven duels. Manchester United, dat nog ongeslagen is (vijf zeges en twee gelijke spitsen), heeft een punt meer. Chelsea is ook nog ongeslagen, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld en staat derde met 14 punten.