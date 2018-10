Arsenal-doelman Cech maand aan de kant met hamstringblessure

Ex-keeper Liverpool: 'Hoeveel mensen ik heb gedood? Geen idee'

14:32 Bruce Grobbelaar was in de jaren '80 en '90 de befaamde doelman van Liverpool, maar draagt ook een zwaar verleden met zich mee. De geboren Zuid-Afrikaan vertelt aan The Guardian over de trauma's die hij met zich meedraagt, sinds de onafhankelijkheidsoorlog van Zimbabwe. ,,Hoeveel mensen ik heb gedood? Ik heb oprecht geen idee."