Arsenal kan titel vergeten na nederlaag tegen Brighton, Manchester City op weg naar vijfde succes in zes jaar

Met videoArsenal kan het kampioenschap in de Premier League uit het hoofd zetten. De ploeg van trainer Mikel Arteta stond dit seizoen lang bovenaan, maar speelde in april drie keer op rij gelijk en verloor vervolgens de topper bij Manchester City. Vanavond verloor Arsenal in het Emirates Stadium met liefst 0-3 van Brighton & Hove Albion.

Arsenal werd in 2004 voor het laatst kampioen, ongeslagen bovendien. Spelers als Bukayo Saka, Martin Ødegaard en Gabriel Jesus leken in de voetsporen van Patrick Vieira, Dennis Bergkamp en Thierry Henry te gaan treden, maar uiteindelijk komt Arsenal toch tekort in de titelstrijd.



De thuisnederlaag tegen Brighton, dat vorige week nog verrassend met 1-5 verloor van Everton, zal de definitieve beslissing in de titelstrijd zijn. Door goals van Julio Enciso (‘51), Deniz Undav (‘86) en Pervis Estupiñán (’96) won Brighton & Hove Albion met liefst 0-3 in het Emirates Stadium in Londen.



Arsenal heeft nu vier punten minder dan City, dat nog drie wedstrijden speelt. Arsenal speelt nog maar twee wedstrijden, uit bij Nottingham Forest en thuis tegen Wolves.

Manchester City speelt nog tegen Chelsea (thuis), Brighton (uit) en Brentford (uit). Volgende week kan City de titel al binnenhalen met een zege op de nummer elf van de Premier League. Woensdagavond speelt City eerst nog de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid, na de 1-1 van afgelopen dinsdag in Spanje.

Manchester City won de uitwedstrijd bij nummer zeventien Everton met 0-3. Everton kon Manchester City lang van het doel houden, maar kort voor de rust nam de ploeg van Pep Guardiola toch afstand op Goodison Park. In de 37ste minuut scoorde de Duitse aanvoerder Ilkay Gündogan met een heel slim balletje en twee minuten later gaf hij de voorzet bij de 0-2 van Erling Haaland, die met een kopbal de Engelse doelman Jordan Pickford passeerde. Het was voor de 22-jarige Noor, die vrijdag met grote overmacht al een individuele prijs in de wacht sleepte, al zijn 52ste doelpunt van het seizoen in 48 wedstrijden in alle competities in zijn eerste seizoen in Engeland.

Via een sublieme vrije trap van uitblinker Gündogan liep City in de 51ste minuut zelfs uit naar 0-3, waarmee de wedstrijd al vroeg gespeeld was. Manchester City is hard op weg naar de vijfde landstitel in zes jaar onder Pep Guardiola, die eerder al drie keer kampioen werd met FC Barcelona (in vier jaar) en drie keer op rij met Bayern München. .\

Everton staat op de zeventiende plaats met 32 punten, kort boven Leeds United (puntje minder) en Leicester City (twee punten minder). De club uit Liverpool speelt al 69 jaar op het hoogste niveau in Engeland. Vorig seizoen speelde Everton zich op de voorlaatste speeldag pas veilig na een wonderbaarlijke ontsnapping tegen Crystal Palace.

De ploeg van Sean Dyche, die eind januari het stokje overnam van de ontslagen Frank Lampard, speelt volgende week nog uit bij Wolverhampton Wanderers en op de slotdag van de Premier League (zondag 28 mei, 17.30 uur) thuis tegen Bournemouth. Die twee clubs zijn al veilig.

AZ-opponent West Ham verliest bij Brentford

West Ham United is er in de Premier League nog niet in geslaagd zich definitief veilig te spelen. De tegenstander van AZ in de halve finales van de Conference League verloor met 2-0 bij stadgenoot Brentford aan de andere kant van Londen.

De nederlaag was niet heel verrassend. De Schotse coach David Moyes liet heel veel basisspelers buiten zijn elftal, zoals aanvoerder Declan Rice, Kurt Zouma, Lucas Paquetá, Jarrod Bowen en Said Benrahma. Zij werden gespaard voor de tweede ontmoeting met AZ, komende donderdag in Alkmaar. West Ham verdedigt dan een voorsprong van 2-1 uit de eerste wedstrijd.

Bryan Mbeumo en Yoane Wissa maakten in de eerste helft de doelpunten voor Brentford, dat naar de negende plaats steeg. West Ham blijft vijftiende met 37 punten. Dat zijn zes punten meer dan nummer 18 Leeds United. De nummers 18 tot en met 20 degraderen uit de Premier League. Hekkensluiter Southampton is al gedegradeerd.

