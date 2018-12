Arsenal klopt Spurs in zinderende North London Derby

Met een 1-2 stand verschenen de ploegen uit de kleedkamer voor de tweede helft. Reden voor paniek was er niet voor Arsenal. Coach Unai Emery kan namelijk een beroep doen op de spits in vorm: Aubameyang. Na zijn goal in de eerste helft maakte de spits uit Gabon na 56 minuten de 2-2. Door die treffer was hij steeds trefzeker met zijn laatste tien schoten op doel.



Terwijl Arsenal en Tottenham Hotspur er ook na rust een geweldige derby van maakten, werd er slechts één ploeg met punten beloond. Dankzij goals van Alexandre Lacazette en Lucas Torreira blijft Arsenal voor de negentiende wedstrijd op rij ongeslagen. The Gunners winnen met 4-2 en wippen op de ranglijst van de Premier League op doelsaldo over de stadsgenoot heen. Beide ploegen staan nu op dertig punten, acht punten achter koploper Manchester City.



Vertonghen zal de nederlaag graag zo snel mogelijk willen vergeten. Na zijn fout bij de 1-0 moest hij vijf minuten voor tijd ook nog het veld vroegtijdig verlaten met een tweede gele kaart na een tackle op Lacazette.