Arsenal kocht ‘kameleon’ Jurriën Timber voor zijn veelzijdigheid, maar linksback was een sprong in diepe

met video Lionel Messi beleeft droomde­buut bij Inter Miami met heerlijke winnende goal in blessure­tijd: ‘Hij is geen mens’

De debuutwedstrijd van wereldkampioen Lionel Messi (36) bij zijn nieuwe club Inter Miami verliep in stijl. Diep in blessuretijd maakte hij met een sublieme vrije trap de winnende treffer voor zijn nieuwe ploeg, dat het Mexicaanse Cruz Azul met 2-1 versloeg in de eerste wedstrijd van de League Cups.