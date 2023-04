Arsenal komt weer stapje dichterbij titel met simpele zege op Leeds United

LIVE La Liga | FC Barcelona moet tussen twee El Clásico's in uit naar Elche

Koploper FC Barcelona won voor de interlandperiode met 2-1 van aartsrivaal Real Madrid, waardoor het gat in La Liga nu twaalf punten is naar de nummer twee. Woensdag staat er in de Copa del Rey opnieuw een editie van El Clásico op het programma, maar eerst moet Barcelona nog afrekenen met Elche. Vanaf 21.00 uur volg je dat duel bij ons live.