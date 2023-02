Arsenal lijdt puntenverlies in eigen huis, flinke dreun voor het Tottenham Hotspur van Arnaut Danjuma

Toen de van Brighton overgekomen Leandro Trossard na iets meer dan een uur spelen het openingsdoelpunt maakte, leek Arsenal na twee nederlagen op rij (verlies in de competitie tegen Everton en een nederlaag in de FA Cup tegen Manchester City) eindelijk weer een overwinning te mogen vieren. Trossard, net ingevallen, was alert bij de tweede paal om de voorzet van Bukayo Saka binnen te werken. Lang kon Arsenal echter niet van de voorsprong genieten, acht minuten om precies te zijn. Ivan Toney kopte de 1-1 binnen en verpestte het feestje van de Londenaren.

Ook bij stadsgenoot Tottenham Hotspur was er geen reden tot een feestje. Op bezoek bij Leicester City werd er met maar liefst 4-1 verloren door de nummer 5 van de Premier League. Na ongeveer een kwartier zette Rodrigo Bentancur de Spurs nog wel op voorsprong. Amper 10 minuten later leidde de thuisclub. Nampalys Mendy was met een fraai schot goed voor de gelijkmaker, James Maddison maakte na een met overzicht uitgespeelde aanval de 2-1. In de extra tijd van de eerste helft maakte Kelechi Iheanacho er zelfs 3-1 van. Na de hervatting werd het 4-1 door Harvey Barnes. Arnaut Danjuma viel in de slotfase in bij Tottenham. Een tegenvaller voor de Spurs in de strijd om een Champions League-ticket, want met twee wedstrijden meer gespeeld heeft Tottenham Hotspur een achterstand van één punt op nummer 4 Newcastle United.