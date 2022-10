Arsenal mede dankzij goals Reiss Nelson (ex-Feyenoord) terug aan kop in Premier League

Gabriel Martinelli opende al na vijf minuten de score in het noordoosten van Londen. De Braziliaanse aanvaller kopte een voorzet van Bukayo Saka knap binnen en vierde dat samen met zijn teamgenoten bij de cornervlag, waar ze een shirt van de Spaanse verdediger Pablo Mari omhoog hielden.



Na een vervelende overtreding moest Saka in de 27ste minuut naar de kant. Hij werd vervangen door Reiss Nelson, die vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde. Nelson scoorde vorig seizoen in 908 speelminuten in de eredivisie slechts twee keer. Vanmiddag scoorde de 22-jarige vleugelaanvaller twee keer kort na rust, in minuut 49 en 52. Arsenal kon de tweede helft daarna eenvoudig uitspelen en bouwde de score uit naar 5-0, dankzij doelpunten van de Ghanese middenvelder Thomas Partey en de Noorse aanvoerder Martin Ødegaard. Bij de fraaie uithaal van Partey kwam de assist ook van Nelson, die na zijn goede invalbeurt voor eigen publiek werd verkozen tot Man of the Match.