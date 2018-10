Arsenal morst punten tegen Crystal Palace, ruime zege Chelsea

Koploper Racing Genk verzuimt gat met concurren­tie te vergroten

17:20 In navolging van titelhouder Club Brugge heeft ook koploper KRC Genk punten verspeeld in de twaalfde speelronde van de Belgische competitie. De lijstaanvoerder speelde bij subtopper Standard Luik met 1-1 gelijk. Mbwana Samatta leek Genk in de 84e minuut aan de winst te helpen. In de extra tijd bracht Christian Luyindama alsnog de gelijkmaker op zijn naam.