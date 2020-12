Arsenal na snelle goal Miedema onderuit in topper bij Manchester City, Groenen aan kop met United

De speelsters van Arsenal en Manchester City droegen in de warming-up shirts met ‘Beattie 5' achterop, als gebaar richting Arsenal-speelster Jennifer Beattie. De 29-jarige verdediger uit Schotland maakte afgelopen week bekend dat ze eerder dit jaar te maken kreeg met borstkanker, maar is inmiddels weer volledig hersteld en deed ook vandaag mee. Zij zag haar teamgenote Miedema na 140 seconden dus al de 0-1 maken voor Arsenal, maar na een halfuur kwam City op gelijke hoogte. Amerikaans international Sam Mewis kopte raak uit een hoge hoekschop. De wedstrijd leek daarna af te stevenen op een gelijkspel, maar in de 93ste minuut schoot Schots international Caroline Weir met links nog fraai de 2-1 binnen.



Arsenal blijft door de nederlaag derde in de FA Women's Super League met 19 punten na negen duels. Dat is een punt minder dan titelverdediger Chelsea en vier minder dan koploper Manchester United. De ploeg van Jackie Groenen eerder vandaag met 1-2 bij Reading.



Miedema is met elf goals na negen duels topscorer in de Engelse vrouwencompetitie. Jill Roord en de Australische sterspeelster Sam Kerr (Chelsea) volgen met zeven treffers.