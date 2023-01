Arsenal tankt met eenvoudige zege in Oxford vertrouwen voor toppers

De Egyptische middenvelder Mohamed Elneny opende in de 63ste minuut de score voor de trotse koploper van de Premier League. Oleksandr Zinchenko en Granit Xhaka waren drie minuten daarvoor nog ingevallen om Arsenal te helpen om geen replay te hoeven spelen in het toch al zware programma in januari.



Via goals van spits Eddie Nketiah liep Arsenal in de laatste twintig minuten nog uit naar een 0-3 overwinning op de nummer vijftien van de League One, het derde niveau in Engeland. De Portugese middenvelder Fábio Vieira gaf de assists bij de eerste twee goals, de Braziliaanse aanvaller Gabriel Martinelli bereidde de derde goal voor. De Amsterdamse vleugelaanvaller Yanic Wildschut (31) viel in de 62ste minuut nog in bij de club uit de Engelse studentenstad.