Arsenal verslaat Newcastle United dankzij Aubameyang opnieuw

Samenvatting Vidal en Barella bezorgen Inter zege op Juventus in Derby d’Italia

17 januari Juventus heeft opnieuw een flinke tik gekregen in de Serie A. De kampioen van de laatste negen seizoenen verloor in San Siro met 2-0 van Internazionale. Het was voor Inter de eerste zege in de Derby d’Italia sinds 18 september 2016, toen Frank de Boer zijn team met 2-1 zag winnen.