Arsenal zeker tien weken zonder Kolasinac

AS Trencín van Van Arnhem stuit op Feyenoord in derde voorronde Europa League

2 augustus Feyenoord kan zich in de derde voorronde van de Europa League opmaken voor een dubbele ontmoeting met AS Trencín. De ploeg van de Nederlandse trainer Ricardo Moniz, waar oud-RKC'er Philippe van Arnhem uit Waalwijk inviel, was over twee wedstrijden te sterk voor Górnik Zabrze.