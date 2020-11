Arts: Maradona is na hersenoperatie soms verward

Video Napoli verliest van Sassuolo in strijd om tweede plaats in Serie A

1 november Sassuolo heeft in de Serie A het gevecht met Napoli om de tweede plaats in de Serie A gewonnen. Het onderlinge duel in Napels eindigde in 0-2. Manuel Locatelli benutte in de 59ste minuut een strafschop waarna Maxime Lopez het duel diep in de extra tijd besliste.