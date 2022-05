AS Roma deelt sneer uit aan Feyenoord met filmpje van fontein

De winnaar van de finale plaatst op Twitter een filmpje de wereldberoemde zeventiende-eeuwse Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen in Rome. Deze fontein werd in februari 2015 voor een deel gesloopt door supporters van Feyenoord, die er die week een flinke chaos van maakten in de Italiaanse hoofdstad.

Roma plaatste direct na de finale eerder een tweet met de volgende tekst. ,,Deze prijs is van ons! We hebben vanavond allemaal gewonnen. Het behoort toe aan degenen die hier in Tirana waren, die in het Stadio Olimpico waren, die mensen die thuis waren en aan alle supporters die er niet meer zijn. Daje Roma, we hebben gewonnen!