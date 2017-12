AS Roma in beker onderuit tegen Torino

De Romeinse ploeg had de verliespartij aan zichzelf te wijten. De thuisclub liet vele kansen liggen, waaronder een strafschop bij een achterstand van 0-2. Doelman Vanja Savic stopte in de 76ste minuut het schot van Edin Dzeko, die net in het veld stond als vervanger van Strootman.



Patrik Schick zorgde in de 85ste minuut nog wel voor 1-2, maar nadien bleef de gelijkmaker uit. Voor Torino kwamen Lorenzo De Silvestri en Simone Edera tot scoren. De ploeg uit Turijn speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen Juventus en Genoa, later op woensdag.



Atalanta versloeg op eigen veld Sassuolo met 2-1. Marten de Roon verzorgde namens de thuisploeg de assist bij de openingstreffer van Andreas Cornelius. Rafael Tolói bracht de tweede treffer van Atalanta op zijn naam. De ploeg uit Bergamo speelt in de kwartfinales tegen Napoli, dat dinsdag met 1-0 te sterk was voor Udinese.