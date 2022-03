AS Roma overtuigt wel tegen Lazio: Mourinho en Karsdorp winnen ruim in derby

Tammy Abraham opende al in de eerste minuut de score in de 178ste editie van de Derby della Capitale. Hij kon van dichtbij eenvoudig scoren nadat een indraaiende corner van Roma-captain Lorenzo Pellegrini tegen de lat ging. Na 22 minuten maakte de van Chelsea overgekomen spits ook de 2-0 in het volgepakte Stadio Olimpico in Rome. De 24-jarige Engelsman staat nu op 25 goals in 40 duels voor Roma in alle competities dit seizoen.



Abraham ging daarna op zoek naar zijn hattrick, maar vijf minuten voor rust zorgde Roma-captain Lorenzo Pellegrini voor het hoogtepunt in de altijd beladen stadsderby van Rome. De 25-jarige Romein krulde een vrije trap prachtig in de kruising, tot grote vreugde van de duizenden fans op de Curva Sud.

Rick Karsdorp deed de hele wedstrijd mee bij AS Roma. De 27-jarige rechtsback uit Schoonhoven was in de achtste finales van de Conference League tegen Vitesse nog twee keer invaller. In Arnhem speelde hij de tweede helft en afgelopen donderdag viel hij na 66 minuten in, maar de voormalig Feyenoorder gaf in de 91ste minuut wel de assist bij de beslissende 1-1 van Abraham nadat hij profiteerde van onoplettendheid bij Vitesse-linksback Maximilian Wittek.

AS Roma staat nu vijfde in de Serie A met 51 punten, twee meer dan nummer zes Lazio. Een rol in de strijd om Champions League-tickets spelen de clubs uit Rome echter niet meer, want de achterstand op nummer vier Juventus is al acht punten voor AS Roma.

