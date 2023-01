AS Roma-speler Nicolò Zaniolo achtervolgd en met de dood bedreigd door eigen supporters

Nicolò Zaniolo wil vertrekken bij AS Roma en dat heeft hij de voorbije weken ook niet onder stoelen of banken gestoken. Fans van de club uit Rome nemen dat de 23-jarige Italiaan niet in dank af en hebben al meermaals laten weten dat ze hem liever kwijt dan rijk zijn. Vannacht volgde een nieuw dieptepunt: Zaniolo werd door vijftien supporters gevolgd naar zijn huis en daar bedreigd met de dood.

Zaniolo weet zijn stempel dit seizoen niet te drukken bij AS Roma en wil daardoor een nieuw avontuur aangaan. Hij zou zelfs gezegd hebben niet meer voor zijn huidige werkgever uit te willen komen. Bournemouth was bereid om een bedrag van 35 miljoen euro op tafel te leggen, maar Zaniolo zelf zag een transfer naar de Engelse laagvlieger niet zitten. AC Milan, de andere belangrijkste gegadigde, zou ook geïnteresseerd zijn geweest in de aanvallende middenvelder, maar kwam er met AS Roma niet uit.

De transferperiode sluit op 31 januari om 23:59 en dus is er nog maar weinig tijd voor Zaniolo om een nieuwe club te vinden. Op speeltijd bij AS Roma hoeft hij in ieder geval niet meer te rekenen. ,,De blessure van Tommy Abraham gaat er niet voor zorgen dat we Zaniolo weer gaan opstellen. Mensen die voor Roma willen spelen, moeten voor dit team willen vechten. Als je geen deel wil uitmaken van de familie, moet je een oplossing vinden en vertrekken", aldus trainer José Mourinho.

‘Fans’ zoeken Zaniolo thuis op

Na afloop van het uitduel met Napoli (2-1 verlies) hebben supporters ook duidelijk gemaakt dat Zaniolo niet langer welkom is bij de club. Hij werd volgens La Gazzetta dello Sport a na de wedstrijd achtervolgd door een groep gewapende mannen en in de nacht van zondag op maandag voor zijn eigen huis met de dood bedreigd. De boodschap? Als Zaniolo tot en met juni bij Roma blijft, gaan ze het leven van de voetballer de komende maanden heel zwaar maken.

De schrik was groot bij Zaniolo, die direct de politie belde. Binnen enkele minuten arriveerde een patrouillewagen en daarmee keerde de rust terug. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de intimidatie en de geuite bedreigingen. Ondertussen heeft Zaniolo de training van maandagochtend, in overleg met de club, overgeslagen.

Eerder op de avond waren er in de Italiaanse hoofdstad ook al meerdere spandoeken te zien waarbij Zaniolo werd uitgemaakt als verrader. Bovendien zijn er in Rome ontzettend veel plekken te vinden waar met graffiti lelijke teksten geschreven staan over de Italiaan. De moeder en zus van Zaniolo uitten dit weekend via social media al hun ongenoegen hierover.

Karsdorp weet er alles van

Rick Karsdorp lag eind vorig jaar ook in de clinch met supporters van AS Roma. Mourinho nagelde de rechtsback openlijk aan de schandpaal nadat hij zich niet voldoende zou hebben ingezet tijdens een wedstrijd. Ook de supporters waren toen boos en wachtten Karsdorp vervolgens thuis op. De Nederlander zou toen om veiligheidsredenen een tijdje buiten Rome gewoond hebben.

