AS Roma-speler Smalling na duel met Ajax in huis bedreigd en bestolen

Bundesliga Huntelaar wint met Schalke, prachtgoal Boëtius helpt Mainz boven degradatie­streep

11 april Schalke 04 heeft voor het eerst sinds begin januari drie punten gepakt in de Bundesliga. De hekkensluiter, waar Klaas-Jan Huntelaar opnieuw in de basis begon, won in eigen huis met 1-0 van FC Augsburg. Jean-Paul Boëtius was de grote man aan de kant van Mainz.