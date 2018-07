AS Roma-voorzitter Pallotta geschorst voor poulefase Champions League

Mourinho tevreden over 'nieuwe Arjen Robben' Tahith Chong

8:03 Coach José Mourinho van Manchester United was na de oefenwedstrijd tegen Club América in Phoenix (1-1) tevreden over de Nederlandse debutant Tahith Chong (18). De voormalige Feyenoorder, die in Willemstad op Curaçao werd geboren, mocht in het laatste half uur invallen.