Asenjo keert tegen Barça voor vierde keer terug van zware kruisbandblessure

De eenmalig Spaans international scheurde voor het eerst de voorste kruisband van zijn rechterknie in 2010, toen hij nog onder contract stond bij Atlético Madrid. Een jaar later gebeurde dat weer en de derde keer was in april 2015. Eerder dit jaar, op 26 februari in het competitieduel met Real Madrid (2-3), was het weer raak, ditmaal in zijn linkerknie.



Omdat tweede doelman Andrés Fernández zich in augustus ook zwaar blesseerde, stond derde keeper Mariano Barbosa de afgelopen maanden onder de lat.



Asenjo maakte anderhalve week geleden, in het bekerduel tegen Ponferradina (3-0, 3-1 over twee wedstrijden) al zijn rentree in het doel van El Submarino Amarillo, maar nu keept hij voor het eerst in tien maanden weer een competitiewedstrijd. En dat is meteen niet de minste, thuis tegen koploper FC Barcelona.