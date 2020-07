Atalanta maakt jacht op Lazio en Inter na vijfde zege sinds herstart

Marten de Roon was de hele avond aanvoerder bij Atalanta, waar vaste krachten als Papu Gómez, Josip Ilicic, Robin Gosens, Remo Freuler en Duván Zapata op de bank begonnen. Gómez, Ilicic, Gosens en Zapata vielen nog wel in bij de ploeg uit Bergamo. Gosens, die vandaag zijn 26ste verjaardag vierde, viel na 74 minuten in voor Hans Hateboer. De Colombiaanse spits Zapata viel in de 61ste minuut in voor zijn landgenoot Muriel, die in de 27ste minuut vanaf elf meter de winnende goal maakte in de Sardegna Arena. Cagliari dacht na een kwartier op voorsprong te komen, maar de fraaie goal van de Argentijnse spits Giovanni Simeone (de zoon van Diego Simeone) werd afgekeurd.

Atalanta blijft vierde in de Serie A, maar de achterstand op nummer twee Lazio en Internazionale werd dit weekend met drie punten verkleind. Lazio verloor gisteravond in Stadio Olimpico met 0-3 van AC Milan, terwijl Internazionale vanmiddag in San Siro met 1-2 onderuit ging tegen het Bologna van de drie Nederlanders Stefano Denswil, Mitchell Dijks en Jerdy Schouten.

Atalanta zal het ticket voor de Champions League volgend seizoen zeker niet meer weggeven, maar mag zich in de laatste acht speelrondes op gaan maken voor de strijd om de titel ‘best of the rest’ achter Juventus, dat voor de negende keer op rij kampioen van Italië zal gaan worden.

Om 21.45 uur volgt in Stadio San Paolo in Napels nog de aftrap bij de wedstrijd tussen Napoli en AS Roma, die in de slotweken van het seizoen met AC Milan mogen gaan uitmaken wie er volgend seizoen Italië gaan vertegenwoordigen in de Europa League. Napoli is vanwege de bekerwinst echter al zeker van plaatsing voor de Europa League, dus achter deze clubs mogen ook Hellas Verona, Bologna en Sassuolo nog hopen.

Stand aan kop in Serie A

1. Juventus (30 - 75 punten)

2. Lazio (30 - 68 punten)

3. Internazionale (30 - 64 punten)

4. Atalanta (30 - 63 punten)

------------------------------------------

5. AS Roma (29 - 48 punten)

6. AC Milan (30 - 46 punten)

7. Napoli (29 - 45 punten)

Volledig scherm Marten de Roon droeg vanavond de aanvoerdersband bij Atalanta. © AP

Volledig scherm Luis Muriel viert zijn goal. © Getty Images

