Atalanta mag dromen van Champions League na zege bij Napoli

Napoli kwam vanavond na 28 minuten spelen nog wel op voorsprong via Dries Mertens, na een goede voorzet van de mee opgekomen Franse rechtsback Kevin Malcuit. In de 69ste minuut ontstond de gelijkmaker van Atalanta Bergamo op identieke wijze. Na een goede steekpass van de linksbenige rechtsbuiten Josip Ilicic gaf Hans Hateboer een afgemeten voorzet op Duván Zapata, die van dichtbij binnen tikte: 1-1. Het was voor de 28-jarige spits uit Colombia alweer zijn 26ste goal van dit seizoen in alle competities. In de Serie A staat Zapata nu op 21 goals. Dat is er eentje minder dan Fabio Quagliarella, de 36-jarige spits van Sampdoria. AC Milan-spits Krzysztof Piatek staat ook op 21 goals, Cristiano Ronaldo staat vierde op de topscorerslijst met 19 treffers. Hateboer staat dit seizoen al op zes goals en zes assists in 37 wedstrijden voor Atalanta in alle competities.

Marten de Roon kreeg kort na die gelijkmaker al een goede kans om de 1-2 te maken, maar de controlerende middenvelder uit Hendrik-Ido-Ambacht schoot een halve meter naast het doel van Napoli. In de 80ste minuut kwam Atalanta alsnog op voorsprong in Stadio San Paolo in Napels. Zapata behield goed het overzicht voor de goal en liet Kroatisch international Mario Pasalic van dichtbij de 1-2 binnenschieten.

Atalanta staat nu op 56 punten met een doelsaldo van +24. Dat is beter dan het doelsaldo van nummer vier AC Milan (+16), maar in de onderlinge duels deed Milan het dit seizoen beter: 2-2 in San Siro en 1-3 winst in het Stadio Atleti Azzurri d’Italia in Bergamo in februari. Atalanta staat nu een puntje boven AS Roma, dat gisteravond met 1-1 gelijkspeelde bij nummer drie Internazionale. De nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League, de nummers 5 en 6 gaan de Europa League in. Er zijn nog vijf speelronden te gaan in Italië.