Atalanta speelt historisch thuisduel in stadion tegenstander

Update FIFA ziet af van plan om WK uit te breiden naar 48 landen

22 mei De uitbreiding van het WK voetbal in Qatar in 2022 van 32 naar 48 landen gaat niet door. Dat meldt de wereldvoetbalbond FIFA in een kort persbericht. Na een uitgebreid onderzoek is de FIFA tot de conclusie gekomen, dat gezien de omstandigheden onder meer de tijd ontbreekt om de plannen ten uitvoer te brengen.