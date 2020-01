Atlético klopt Barça en voorkomt Clásico in Spaanse Super Cup

‘Brands houdt woeste Ever­ton-fans weg bij Ancelotti en spelers’

8 januari Marcel Brands is als technisch directeur van Everton verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid, maar blijkt ook prima in te zetten als beveiliger van de selectie. The Times meldt dat de Nederlander maandag een confrontatie tussen woedende supporters en de spelersgroep van manager Carlo Ancelotti heeft voorkomen.