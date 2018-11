Atlético lijdt duur puntenverlies bij laagvlieger Leganés

FIFA over zaak-Infantino: Geen wetten of regels geschonden

2:22 In reactie op berichten dat FIFA-president Gianni Infantino in zijn tijd als secretaris-generaal van de UEFA Paris Saint-Germain en Manchester City zou hebben geholpen met het overtreden van de financiële regels, heeft de FIFA vrijdagavond in een verklaring gezegd ‘dat geen van de verhalen iets bevat dat erop wijst dat er een wet, statuut of regel is geschonden’.