Atlético Madrid mist penalty in blessuretijd en is uitgeschakeld in Champions League

Met samenvattingAtlético Madrid is uitgeschakeld in de Champions League. De Spanjaarden van coach Diego Simeone kwamen thuis tegen Bayer Leverkusen ondanks een strafschop in de extra tijd niet verder dan 2-2 en kunnen daardoor niet meer bij de eerste twee in groep D eindigen.

FC Porto zette eerder op de avond in dezelfde groep een grote stap naar overwinteren in de Champions League. De Portugezen wonnen met 0-4 bij Club Brugge, waar Noa Lang een penalty miste. De Belgen waren echter al zeker van de knock-outfase. Porto staat tweede met 9 punten en is door het gelijkspel van Atlético ook door naar de laatste zestien.

Moussa Diaby opende de score voor Leverkusen in de 9e minuut. Yannick Carrasco bracht Atlético terug in de wedstrijd met de 1-1. Leverkusen, waar Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker een basisplaats hadden, kwam opnieuw op voorsprong in Madrid. Callum Hudson-Odoi schoot binnen.

In de tweede helft zorgde invaller Rodrigo De Paul met een kopbal voor de tweede gelijkmaker. Atlético ging verwoed op jacht naar de derde treffer, maar ook Leverkusen kwam er nog gevaarlijk uit via Diaby. Timothy Fosu-Mensah viel nog in bij Leverkusen in de slotfase.

Scheidsrechter Clément Turpin had afgefloten na ruim 5 minuten blessuretijd, maar moest op die beslissing terugkomen, nadat de VAR hands had geconstateerd. Doelman Lukás Hrádecký stopte de inzet van Carrasco echter. De rebound belandde vervolgens op de lat.

Atlético en Bayer Leverkusen strijden in de laatste groepswedstrijd om een plek in de Europa League. Club Brugge en FC Porto maken uit wie er groepswinnaar wordt.

Afgang Club Brugge, misser Noa Lang

Club Brugge was voor vanavond al geplaatst voor de tweede ronde van de Champions League en die wetenschap deed de Belgen blijkbaar geen goed. Thuis tegen Porto werd met 0-4 verloren.

Bij een 0-1 stand kreeg Club een strafschop en Hans Vanaken zette zich achter de bal. Hij zag zijn inzet gekeerd door doelman Costa, maar die bleek met een voet voor de lijn te staan op het moment dat de Belg de bal raakte. Opnieuw nemen dus en toen was het de beurt aan Noa Lang. Maar ook de Nederlander kreeg de bal niet langs Costa.

Daarna ging het hard. De concentratie was volledig verdwenen bij de Bruggelingen en Porto liep uit naar 0-4. Tot vanavond hadden de Belgen nog geen tegendoelpunten gehad in deze jaargang van de Champions League.

Tottenham houdt koppositie in groep D

In groep D heeft Tottenham Hotspur de koppositie behouden door een 1-1-gelijkspel tegen Sporting. Er is echter nog niets beslist in de groep. Eintracht Frankfurt won in dezelfde groep met 2-1 van Olympique Marseille.

Tottenham heeft na vijf wedstrijden 8 punten, één meer dan Sporting. Frankfurt is door de zege ook op 7 punten gekomen en Marseille staat op zes punten.

Marcus Edwards, opgeleid bij Tottenham en nog een seizoen actief bij Excelsior, zette Sporting in de eerste helft met een bekeken schot op voorsprong. Sebastián Coates leek er zelfs 2-0 van te maken, maar zijn treffer werd met de hand gemaakt en ging niet door.

In de tweede helft belegerde Tottenham het doel van keeper Antonio Adán. Maar kansen van Harry Kane en Pierre-Emile Højbjerg werden niet benut. Rodrigo Bentancur zorgde in de 80e minuut alsnog voor de gelijkmaker. Jeremiah St. Juste viel in de tweede helft nog in bij Sporting.

Eintracht Frankfurt kwam thuis twee keer voor tegen Marseille. Daichi Kamada opende de score voor de Duitsers op aangeven van Evan N’Dicka. Mattéo Guendouzi maakte de gelijkmaker voor Olympique, maar Randal Kolo Muani scoorde de tweede voor Frankfurt.

In de laatste speelronde ontvangt Sporting Eintracht Frankfurt in Lissabon. De Spurs moeten nog naar Marseille.

