Atlético Madrid verkleint gat met koploper Barcelona

Antoine Griezmann opende in de 27e minuut de score. Voor de Franse aanvaller betekende dat zijn tiende doelpunt in La Liga dit seizoen. Middenvelder Saúl Ñíguez zorgde tien minuten later voor de tweede treffer. Getafe beëindigde de wedstrijd met slechts negen spelers. De verdedigers Dakonam Djené en Leandro Cabrera moesten in de slotfase beiden met twee keer geel en dus rood van het veld.



Atlético Madrid verkleinde de achterstand op koploper FC Barcelona tot twee punten. De Catalanen spelen zondag de uitwedstrijd tegen FC Girona. Getafe blijft op de zesde plaats staan.