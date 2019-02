Atlético met hangen en wurgen voorbij Rayo Vallecano

Bundesliga Weghorst helpt Wolfsburg voorbij Mainz, Leipzig langs Stuttgart

17:30 VfL Wolfsburg staat in ieder geval voor even vijfde in de Duitse competitie. De club won mede dankzij een benutte strafschop van spits Wout Weghorst met 3-0 van FSV Mainz 05, terwijl nummer vier RB Leipzig pas na rust afstand kon nemen van laagvlieger VfB Stuttgart: 3-1.